فوز الطليعة على الوحدة في ربع نهائي دوري كرة السلة تحت 23 عاماً

حماة-سانا

تغلب فريق الطليعة على الوحدة بنتيجة 60-62 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة في ثاني لقاءاتهما ضمن سلسلة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري بكرة السلة تحت 23 عاماً.

وانتهى الربعان الأول والثاني لصالح الطليعة بواقع 17-12 و19-10 فيما حسم الوحدة نتيجة الربع الثالث 17-16 والرابع 21-10 ولكن ذلك لم يمنع خسارته للمباراة بفارق نقطتين.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي بدمشق قد أسفرت عن فوز الوحدة على الطليعة بنتيجة 69-63 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً يوم الجمعة المقبل بدمشق في اللقاء الفاصل بحيث سيتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري.

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