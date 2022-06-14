بمشاركة سورية… ورشة عمل في الأردن حول دعم الدقيق بفيتامينات الحديد

عمان-سانا

شارك وفد من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة في ورشة عمل في المملكة الأردنية الهاشمية بدعوة من منظمة الأغذية العالمية.

وتم خلال الورشة التعرف على تجارب المنظمة في دعم الدقيق بفيتامينات الحديد لتعويض النقص في أغذية الإنسان ودعم مناعته ضد الأمراض بكل أنواعها.

وهدف المنظمة من دعم الطحين كونه يصل لقطاعات سكانية واسعة تستخدم الخبز ناهيك عن الصناعات الغذائية المختلفة وبذلك يمكن مكافحة فقر الدم وسوء التغذية بين شريحة كبيرة من المجتمعات.

معاون وزير التجارة الداخلية سامر سوسي الذي ترأس الوفد شدد على أن الحكومة السورية تعمل بكل طاقاتها لدعم مناعة المواطن عبر إجراءات مختلفة وخاصة في ظل انتشار الأمراض وآخرها وباء كورونا ولا تدخر جهداً لتعزيز الإجراءات الصحية.

مدير عام المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين بدوره قدم عرضاً عن واقع صوامع الحبوب والمطاحن وإنتاجها للدقيق والصعوبات التي تواجهها سورية جراء الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها من دول الغرب.

مؤيد الرفاعي مدير عام المؤسسة السورية للمخابز أكد أن المؤسسة السورية للمخابز تعمل على مدار 24 ساعة من دون توقف وينتج عن ذلك تعطل في خطوط الإنتاج وتعمل الورشات بشكل دوري على الصيانة بالرغم من عدم توافر الكثير من قطع الغيار بسبب الحصار الغربي الظالم.

من جانبه أوضح مدير المواصفات الفنية والمخابر في الإدارة المركزية للوزارة باسم حمدان أن الخبز ينتج حسب المواصفات القياسية السورية وتعمل كوادر المديرية بشكل أساسي على تحليل العينات من جميع المخابز في سورية.

علي عجيب

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