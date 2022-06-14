احتفال جماهيري بفوز الاتحاد أهلي حلب بلقب بطولة دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

احتفلت جماهير مدينة حلب مساء اليوم في صالة الحمدانية بفوز فريق الاتحاد أهلي حلب بلقب بطولة الدوري لكرة السلة للرجال.

وتوج فريق أهلي حلب رسمياً بلقب دوري كرة السلة للموسم الحالي بعد فوزه على الكرامة ثلاث مرات متتالية من سلسلة الدور النهائي للبطولة كان آخرها أمس في صالة غزوان أبو زيد بحمص.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس النادي رصين مارتيني: “هذه الفرحة هي إنجاز لمدينة حلب واستطعنا في مباريات الدور النهائي تحطيم أرقام قياسية في اللعب والحضور الجماهيري وما زلنا مستمرين بالعمل أكثر لعودة النادي لمنصات التتويج”.

وأكد مشرف اللعبة في النادي فراس المصري أن الاستقرار الإداري كان العامل المهم لنجاح الفريق الأول لكرة السلة لافتاً إلى أن الفريق أنجز بشكل كبير طموح كل الجمهور المتعطش لعودة لقب بطولة الدوري للنادي بعد أكثر من خمسة عشر عاماً وهو ما عملت عليه إدارة الفريق ونجحت باستعادة اللقب.

وأبدى العديد من لاعبي أهلي حلب سعادتهم بالفوز بلقب بطولة الدوري التي ترجمت كل التدريبات التي تلقوها من مدربهم فؤاد أبو شقرا خلال الفترة الماضية لافتين إلى أنهم سيواصلون التدريبات لخوض المزيد من البطولات القادمة وإحراز ألقاب جديدة في كأس السوبر وأسيا.

وعبر عدد من الجمهور عن سعادتهم في عودة اللقب إلى خزائن النادي معربين عن فخرهم واعتزازهم بفريق كرة السلة موضحين أنهم لن يبخلوا في مؤازرة فريقهم طوال الموسم وسيبقون خلفه وسنداً له في كل المباريات.

تخلل الحفل الذي نظمته إدارة النادي رقصات من التراث الحلبي وفقرات غنائية وقدود حلبية بحضور محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية.

يشار إلى أن نادي الاتحاد أهلي حلب تأسس في الـ 20 من كانون الثاني عام 1949 وحصد الكثير من الألقاب في العديد من الألعاب ولا سيما كرة السلة حيث توج بلقب بطولة الدوري 20 مرة وكأس الجمهورية تسع مرات وبطولة العرب مرة واحدة في عام 1991 وكأس السوبر السوري بنسخته الأولى 2021 إضافة إلى ألقاب عديدة محلية وخارجية في كرة السلة.

سامر خزمة

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