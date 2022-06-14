جلسة قراءة للأطفال بالتعاون بين فريق مهارات الحياة ومكتبة زنوبيا بحمص

حمص-سانا

بهدف تحفيزهم على القراءة وجعل الكتاب صديقاً لهم منذ الصغر نظم فريق مهارات الحياة في مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع دار الربيع جلسة قراءة وحوار مع الأطفال في ركن مكتبة زنوبيا بحضور مجموعة من المهتمين بالشأن الثقافي.

وأدار الجلسة التي استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً شاعر الطفولة وكاتب أغاني الأطفال برهان شليل الذي قرأ للأطفال مجموعة من أشعاره بعدما سرد لهم تجربته الشخصية في القراءة التي بدأت مع صداقته للكتاب منذ طفولته واستمرت على مدى سبعين عاماً مثمرة مئات الأغاني والقصص والكتابات عن الطفولة وزارعاً في نفوس الأطفال قيّم الخير والجمال واحترام الآخرين.

وتضمنت الجلسة قراءة لعدد من قصص الأطفال بينها قصص عن صداقة البيئة والمحافظة على ثرواتنا الطبيعية من أشجار ونباتات بهدف تنمية الحس الجمالي والأخلاقي لديهم.

وأوضح شليل في حديث مع سانا أهمية الجلسة في تعليم الأطفال على حب القراءة والتعلق بها وإخراجهم من الحزن والدمار الذي تعرضت له مدينتهم بفعل الحرب إلى أجواء الفرح والتفاؤل بالمستقبل الذي هم لبنة بنائه الأولى.

بدورها شرحت صبا وسوف مديرة فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة حمص أن الهدف من الفعالية التي استهدفت الأطفال بينهم مجموعة من مركز الإقامة المؤقت في دير بعلبة التشجيع على القراءة وهي تأتي استكمالاً لمبادرة “قارئون للمستقبل” التي انطلقت الاسبوع الماضي من ثقافي بلدة قطينة وستتواصل بشكل أسبوعي ودوري لتشمل أطفال الريف والمدينة.

ونوهت سوسن خباز مديرة مكتبة زنوبيا التي قدمت الهدايا القصصية للأطفال بأهمية الفعالية التي تحفز الأطفال على القراءة من جهة وتنشر الثقافة في المجتمع من جهة أخرى.

واختتمت الفعالية بورشة للرسم في قاعة الاطفال حيث عبر الاطفال في رسوماتهم عن معاني الطفولة التي ترمز للفرح والتفاؤل بالمستقبل الواعد.

حنان سويد

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