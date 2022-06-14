الرئيس الأرميني خلال تقبله أوراق اعتماد السفيرة آريسيان: علاقاتنا مع سورية وطيدة ومتينة

يريفان-سانا

قدمت السفيرة المفوضة وفوق العادة لسورية لدى جمهورية أرمينيا الدكتورة نورا آريسيان أوراق اعتمادها إلى الرئيس الأرميني فاهاكن خاتشاتوريان.

ونوه الرئيس الأرميني بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين سورية وأرمينيا القائمة على أسس تاريخية وطيدة معرباً عن ثقته بأن هذا التعيين سيسهم في تعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين سورية وأرمينيا.

واعتبر الرئيس الارميني أن تعيين سفيرة لسورية من أصول أرمينية يدل على عمق العلاقات التاريخية البينية معرباً عن استعداده للقيام بكل ما هو ممكن لتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات التي تعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

كما أكد المحبة التي يكنها الشعب الأرميني لسورية معرباً عن الامتنان لسورية على احتضانها الأرمن الناجين من الإبادة التي ارتكبها العثمانيون بحقهم.

بدورها أعربت السفيرة آريسيان عن اعتزازها لتمثيل الجمهورية العربية السورية في أرمينيا ونقلت تحيات السيد الرئيس بشار الأسد لرئيس جمهورية أرمينيا مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الصديقين ولا سيما أن هذا التعيين يتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين سورية وأرمينيا ما يؤكد عمق علاقات الصداقة والأخوة التاريخية بين البلدين.

حضر تقديم أوراق الاعتماد طاقم السفارة السورية ونائب وزير الخارجية الأرميني فاهي كيفوركيان ومدير مراسم الدولة ومدير مراسم رئاسة الجمهورية الأرمينية وممثلة عن إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وزارة الخارجية الأرمينية.

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