الثلاثاء / 14 / 06 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يبحث مع سابلين آليات التعاون بين سورية وروسيا على كل المستويات
2022-06-14
مباحثات سورية روسية حول آفاق تطوير العلاقات الثقافية
2022-06-14
مجلس الشورى اليمني يدين العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي
2022-06-14
وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماعات المؤتمر الدولي الـ 18 حول سورية بصيغة آستانا يصل نور سلطان
2022-06-14
وزير التسامح الإماراتي يلتقي طلبة إعلام سوريين في إطار مبادرة (دعم الشباب العربي المتميز)
2022-06-14
مجلس النواب اليمني يدين العدوان الإسرائيلي على سورية
2022-06-13
غداً.. انطلاق أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين
2022-06-13
محليات
صباغ خلال لقائه سابلين: العلاقات البرلمانية السورية الروسية تسير بوتائر عالية
2022-06-14
افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية في باب شرقي بدمشق
2022-06-14
انطلاق بازار (يا هلا بالصيف) في اللاذقية
2022-06-14
مساعدات إنسانية روسية متنوعة لجمعيات أهلية بدمشق
2022-06-14
وفد روسي يزور جامعة دمشق ومدرسة في المزة
2022-06-14
ضمن مبادرة السلام السورية الروسية.. مجموعة تجهيزات لمشفى الزبداني وكنيسة رقاد السيدة العذراء
2022-06-14
وفد أكاديمي روسي يبحث تطوير التعاون التعليمي ورفع السوية الاقتصادية لمرفأ طرطوس
2022-06-14
رياضة
كرواتيا تفوز على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية
2022-06-14
كازاخستان تفوز على سلوفاكيا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية
2022-06-13
الإسباني فوكينا إلى ثاني أدوار بطولة كوينز للتنس
2022-06-13
مشاركة واسعة في بطولة نادي سلمية بالشطرنج
2022-06-13
بنفيكا يعلن انتقال أحد نجومه إلى ليفربول
2022-06-13
الروسي مدفيديف يتصدر التصنيف العالمي لمحترفي التنس
2022-06-13
بفوزه على الكرامة.. الاتحاد أهلي حلب يتوج بلقب دوري كرة السلة للرجال
2022-06-13
اقتصاد
أمريكا تسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالطاقة الروسية ستة أشهر
2022-06-14
ارتفاع الأسهم الأوروبية
2022-06-14
سياحة القنيطرة تمنح ثلاث موافقات لترخيص مشاريع
2022-06-14
غاز بروم: إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمرة
2022-06-14
الصين تنتج 30 بالمئة من الناتج الصناعي العالمي
2022-06-14
أسعار النفط ترتفع مع نقص المعروض
2022-06-14
الذهب ينخفض في السوق المحلية 4 آلاف ليرة
2022-06-14
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الشريط الأخباري
المقداد يبحث مع سابلين آليات التعاون بين سورية وروسيا على كل المستويات
وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماعات المؤتمر الدولي الـ 18 حول سورية بصيغة آستانا يصل نور سلطان
الاجتماع السوري الروسي لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.. مباحثات في مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والعمل القضائي والاقتصاد ومكافحة التطرف والإرهاب
اتفاقية للتعاون العلمي بين جامعتي البعث وسانت بطرسبورغ
مجلس الوزراء: مواصلة اتخاذ كل الإجراءات وتقديم التسهيلات لاستلام محصول القمح
اتفاقية تعاون علمي بين جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية الروسي
إصابة واعتقال فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية
الاحتلال الأمريكي يدخل مزيداً من الأسلحة والذخائر إلى ريف الحسكة
غداً.. انطلاق أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين
تحرير 5 مختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية بريف حلب
بازار (يا هلا بالصيف) في اللاذقية
2022-06-14
تصوير: نجم ناصر
بازار (يا هلا بالصيف) في اللاذقية
2022-06-14
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صباغ خلال لقائه سابلين: العلاقات البرلمانية السورية الروسية تسير بوتائر عالية
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أمريكا تسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالطاقة الروسية ستة أشهر
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