أمريكا تسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالطاقة الروسية ستة أشهر

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالطاقة الروسية وذلك حتى الخامس من كانون الأول المقبل.

ونقلت رويترز عن الخزانة قولها في إخطار نشرته على الإنترنت اليوم: “إن الولايات المتحدة ستسمح لبعض المعاملات المرتبطة بالطاقة مع سبير بنك وبنك في تي بي وألفا بنك وبضعة كيانات روسية أخرى بأن تستمر حتى الخامس من كانون الأول المقبل”.

وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عن تمديد الرخصة العامة التي تجيز المعاملات مع بعض الكيانات والتي تشمل أيضاً البنك المركزي الروسي وبنك سوف كوم بين كيانات أخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency