وزير التسامح الإماراتي يلتقي طلبة إعلام سوريين في إطار مبادرة (دعم الشباب العربي المتميز)

أبوظبي-سانا

التقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي اليوم مع مجموعة من الطلاب المتميزين في كلية الإعلام بجامعة دمشق الذين يزورن دولة الإمارات العربية ضمن مبادرة (دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام).

ونوه الشيخ آل نهيان خلال اللقاء بجهود الإعلامية السورية الدكتورة أمل ملحم بإطلاق هذه المبادرة من سورية وتحديداً من جامعة دمشق واستمع منها لشرح عن تفاصيل المبادرة مبدياً بعض النصائح لطلاب الإعلام.

بدورها وصفت ملحم اللقاء بالمميز منوهة بالمبادرات الإنسانية للشيخ آل نهيان لافتة إلى أن مبادرتها الحالية هي امتداد لمبادراته وانعكاس لعطائه في مجال الإعلام.

ويوجد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الطلاب المتميزين من كلية الإعلام بجامعة دمشق ضمن مبادرة (دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام) التي أطلقتها الدكتورة ملحم عبر شركتها “أي أم ميديا” ابتداء من سورية بهدف تشجيع الإبداع لدى الإعلاميين الشباب وزيادة خبرتهم واطلاعهم على المدارس الإعلامية الأخرى وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا الميدان.

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