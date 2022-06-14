منحوتات خشبية متقنة التفاصيل ضمن تجربة متميزة للشابة ميس ريحاوي

اللاذقية-سانا

بإزميل ومطرقة صغيرة شقت الشابة ميس ريحاوي طريقها في عالم النحت على الخشب فتصقل موهبتها وتروي تعطشها لتعلم مختلف أنواع الفنون من الخزف والزخرفة والرسم والنحت لابتكار أسلوبها الخاص بإشراف نخبة من كبار الفنانين في مركز الفنون التطبيقية باللاذقية.

قطع خشبية متفاوتة الأشكال والأحجام تارة من السنديان وأحياناً أخرى من الجوز والزيتون والتوت المعمر تطوعها ريحاوي بأدواتها البسيطة ويديها اللتين تتحركان بخفة ورشاقة لترسم الخطوط الأولية قبل أن تغوص ساعات وساعات في نحت تفاصيلها الصغيرة بكل دقة وربما تضيف عليها بعض الاكسسوارات المنتقاة بعناية لتبدع في نهاية المطاف عملاً فنياً يبهر من

يراه.

وأوضحت الشابة الثلاثينية في تصريح لمراسلة سانا الشبابية أن الأمر برمته بدأ بالمصادفة قبل 13 عاماً أثناء مرورها في الشارع حيث لفت انتباهها المركز ببنائه القديم ودفعها فضولها وحبها للفن إلى زيارته والتعرف على أقسامه والمهارات التي يعنى بتنميتها فوجدت فيه فرصة

لتطوير إمكانياتها وإطلاق العنان لإبداعها مستفيدة من خبرات وتجارب القائمين على المركز ورواده من رسامين وفنانين ونحاتين.

وأضافت: لقد استهواني النحت على الخشب أكثر من أي فن آخر جربته وعلى الرغم من جمالية العمل بالصلصال إلا أن التعامل مع الخشب كان أقرب إلى روحي فكنت أشعر بسعادة كبيرة مع كل قطعة أنجزها كما لو أنني أعطيتها بعضاً من ذاتي فهو عمل يتطلب الكثير من الصبر وخاصة إن كان هناك تفاصيل صغيرة فالخطأ غير مسموح وإلا سيكلفني ذلك تعديلاً على التصور النهائي للعمل.

أما عن مراحل العمل فأوجزتها ميس باختيار قطعة الخشب ثم التأمل بالفكرة التي تريدها قبل البدء بتحديد الخطوط الخارجية بالإزميل والمطرقة ثم الانتقال إلى العناية بالتفاصيل تليها مرحلة التنعيم أو ما يسمى البرداخ وأخيراً الحماية باستخدام زيت خاص بالخشب مبينة أن المدة التي يستغرقها إنجاز قطعة فنية تعتمد على نوع الخشب المستخدم وحجمه وقساوته والوقت الذي تمضيه بالعمل فعلياً وتتراوح بين أسبوعين وعدة أشهر.

واعتبرت ريحاوي في ختام حديثها أن مشاركتها في العديد من المعارض المحلية هي بوابة تطل من خلالها على تجارب جديدة واستكشاف أفكار وأساليب مختلفة تمكنها من تطوير نفسها على أمل أن تصبح فنانة لها بصمة مؤثرة محلياً وعربياً وعالمياً.

رشا رسلان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency