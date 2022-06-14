وفد أكاديمي روسي يبحث تطوير التعاون التعليمي ورفع السوية الاقتصادية لمرفأ طرطوس

طرطوس-سانا

بحث رئيس جامعة طرطوس الدكتور محمد ديوب خلال لقائه اليوم وفداً أكاديمياً روسياً برئاسة فلاديمير ستروتشكوف مدير إدارة التعاون الدولي في جامعة سيفاستوبل زيادة التعاون التعليمي بين الطرفين لخريجي الجامعات والكوادر التعليمية والنهوض بتدريس اللغة الروسية في جامعة طرطوس.

وأشار ستروتشكوف رئيس الوفد الذي يضم أعضاء في الهيئة التدريسية بجامعة سيفاستوبل وممثلي الوكالة الاتحادية للنقل البحري والنهري في تصريح للصحفيين إلى حرص الجامعة على إنشاء قسم لتعليم اللغة الروسية في جامعة طرطوس لتأهيل الطلاب الراغبين بإكمال تحصيلهم العلمي العالي في الجامعات الروسية معرباً عن أمله في أن يحمل هذا التعاون النجاح لكلا البلدين.

بدوره لفت ديوب إلى المشروع المشترك بين الجامعتين عبر مساعدة الطلاب السوريين الراغبين بإكمال دراساتهم العليا في روسيا وإيفادهم إليها لإتقان اللغة الروسية قبل سفرهم من خلال افتتاح قسم خاص لتعليمها في جامعة طرطوس منوهاً بأن هذه الزيارة للجامعة هي الثالثة للوفد الروسي.

وفي دائرة امتحانات طرطوس قدم الوفد الروسي 100 نسخة من كتب تعليمية إلى دائرة الامتحانات مقدمة من جامعتي سيفاستوبل وموسكو لتوزيعها على الطلاب الذين يتعلمون اللغة الروسية لمساعدتهم على إتقان اللغة.

ونوه مدير تربية طرطوس علي شحود بأهمية التعاون لتأهيل الكوادر والأطر التعليمية مبدياً الاستعداد لتقديم ما من شأنه تنفيذ هذا الأمر بخطوات تنفيذية سريعة بما يخدم العملية التربوية والتعليمية في المجال العلمي وباقي الأنشطة التعليمية المختلفة مشيراً إلى أن الكتب المقدمة تشكل حافزاً ودعماً للطلاب وتعرفهم على الواقع التعليمي في روسيا.

وخلال لقائه مع الكادر الإداري لمرفأ طرطوس بحث الوفد الروسي كيفية تطبيق نظام أمن السلامة البحرية من خلال تطوير آلية العمل الخاصة وتأمين التجهيزات اللازمة بهذا الشأن لرفع السوية الاقتصادية لمرفأ طرطوس إضافة إلى التعاون العلمي لإعداد كوادر وخبرات بشرية متخصصة في مجال الملاحة البحرية.

وأشار المهندس مهند إسماعيل مدير عام مرفأ طرطوس خلال اللقاء إلى الأهمية الاقتصادية والتجارية للمرفأ وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين من خلال الاتفاقيات الثنائية التي انعكست بشكل إيجابي على كليهما.

المهندس حمزة شرابة مدير ميناء طرطوس لفت إلى أن سورية من الدول المصنفة ضمن اللائحة البيضاء عالمياً في التطبيق والحفاظ على أمن السلامة البحرية.

وتأتي زيارة الوفد الروسي الى طرطوس على هامش أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين المنعقد حالياً بدمشق.

فاطمة حسين

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