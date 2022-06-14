اليافع السوري عمر فخر الدين ينال المرتبة الأولى في مسابقة الحساب الذهني في تايوان

الحسكة-سانا

أحرز اليافع السوري عمر سامر فخر الدين المرتبة الأولى في مسابقة الحساب الذهني التي أقيمت في تايوان مؤخراً وشارك فيها طلاب من مختلف دول العالم بعد أن حصل في وقت سابق على المرتبة الأولى في سورية خلال المسابقة التي نظمتها مؤسسة “علمني” المتخصصة بتنمية المهارات الفكرية عبر عدة برامج إثرائية للمواد التعليمية.

وبين “عمر” لنشرة سانا الشبابية أنه سعيد جداً بهذا الفوز الذي جاء نتيجة تدريبات مكثفة ومنظمة سواء من أسرته التعليمية أو من عائلته التي تضم والده جريح وطن ووالدته مدرسة الرياضيات موضحاً أنه بدأ بدراسة الحساب الذهني منذ عام تقريباً وعمل على تطوير مهاراته في هذا المجال عبر التدريب المكثف والمستمر أملاً برفع اسم بلده عالياً في المحافل الدولية.

وقال: حصلت على المركز الأول وسط منافسة قوية للغاية بمشاركة شباب ويافعين من أمريكا وألمانيا والصين واليابان وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وتايوان والجزائر والعراق والسعودية.

من ناحيته بين والد “عمر” أن ابنه اتبع دورات في فرع مؤسسة “علمني” بالحسكة قبل أن يلتحق بمركز المؤسسة في دمشق حيث شارك في المسابقة التي تم تنظيمها على مستوى المحافظة وحصل على المستوى الأول بالحسكة ليثبت تميزه في مادة الرياضيات منذ صغره.

وأوضح أن هذا التميز هو ما جعل الأسرة تعمل بجد على تنمية قدراته العلمية مستفيدة من خبرات والدته كمدرسة لمادة الرياضيات ما جعله يبدع لاحقاً في الحساب الذهني والمهارات الفكرية التي تحتل أهمية كبيرة في تنمية مدارك الطفل واليافع وتطور ذكائه وذاكرته.

لمياء الرداوي

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