إنستغرام توفر للأهل أداة للرقابة على حسابات أبنائهم القاصرين

باريس-سانا

أعلنت شبكة إنستغرام للتواصل الاجتماعي اليوم عن إضافة ميزات جديدة إلى أداة الرقابة الأبوية تتيح للأهل أو لممثلين قانونيين الإشراف بشكل مباشر أكثر على أنشطة أبنائهم القصر.

ووفقاً لوكالة فرانس برس توفر الميزة الجديدة للأهل وأولياء الأمور إمكان إرسال دعوات إلى المراهقين الصغار يعرضون فيها عليهم مراقبة حساباتهم حيث ينبغي على المراهقين قبول الطلب لتفعيل الأداة.

وقالت مسؤولة برامج الشؤون العامة بمجموعة ميتا في فرنسا كلوتيلد بريان “من المهم جداً بالنسبة لنا تطوير أدوات تحترم خصوصية الشباب واستقلاليتهم مع إشراك الأهل في التجربة في الوقت عينه”.

وستمكن الأداة الجديدة الأهل من تقييد وقت الشاشة من خلال تحديد حدود استخدام التطبيق اليومية من 15 دقيقة إلى ساعتين أو من خلال جدولة فترات الراحة كما يمكن للشباب إبلاغ والديهم أو ممثليهم القانونيين إذا كانوا عرضة لمحتوى لا يتوافق مع قواعد إنستغرام كذلك يستطيع الأهل والأوصياء ولوج قائمة الاتصال الخاصة بأولادهم على إنستغرام والاطلاع على هويات متابعيهم أو على قائمة الأشخاص الذين يتابعهم الأبناء.

ومن المقرر أن تتوافر هذه الميزات بحلول نهاية شهر حزيران في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وايرلندا واليابان وكندا وأستراليا وكذلك في الولايات المتحدة على أن تصبح متاحة في بقية العالم بحلول نهاية السنة الجارية.

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