مساعدات روسية في مشفى العيون الجراحي بحلب

حلب-سانا

وزع الوفد الروسي المشترك بين الوزارات والمجالس المحلية الروسية مساعدات غذائية وألعاباً وهدايا للأطفال ومولدات كهربائية في مشفى العيون الجراحي بمنطقة قاضي عسكر في حلب.

وبينت آنا بولاجايفا مديرة منظمة بيت الروس التابعة لروسيا الاتحادية في تصريح لمراسل سانا أن الوفد موجود في حلب اليوم لتقديم المساعدات للشعب السوري انطلاقاً من الصداقة التي تربط الحكومتين السورية والروسية.

واشارت ساديكفا ميهريبان مستشارة منظمة بيت الروس إلى أن الوفد الروسي يركز في زيارته إلى سورية على العمل الإنساني معربة عن أملها في أن يتحقق الأمن والسلام في ربوع سورية.

الدكتور عبيدة المفتي مدير الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي في حلب بين أن الوفد قدم مساعدات إنسانية وغذائية وألعاباً لعدد كبير من الأطفال في المشفى وللمراجعين إضافة إلى تقديم مولدات كهربائية للمشفى منوهاً بأهمية الدعم الإنساني للشعب الروسي ووقوفه إلى جانب أبناء الشعب السوري والذي بدوره يسهم في تعزيز العلاقات وأواصر الصداقة المشتركة بين البلدين.

وتأتي زيارة الوفد الروسي إلى حلب على هامش أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين المنعقد حالياً في دمشق.

قصي رزوق

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