مؤسسة الإسكان تمنح مهلاً جديدة للمكتتبين مستحقي السكن البديل والمخصصين بمساكن جاهزة لاستكمال المدفوعات

دمشق-سانا

منحت المؤسسة العامة للإسكان مهلة أخيرة للمكتتبين مستحقي السكن البديل في منطقة المزة 86 الذين تم تخصيصهم بتاريخ الـ 21 من كانون الأول للعام الماضي لاستكمال المدفوعات لتصل إلى 50 بالمئة من القيمة التخمينية للمسكن المخصص.

وأوضحت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنها قررت إعطاء مهلة أخيرة لغاية نهاية شهر حزيران للعام الحالي للمكتتبين مستحقي السكن البديل في منطقة المزة 86 الذين تم تخصيصهم بتاريخ الـ 21 من كانون الأول للعام الماضي واعتبرت هذا الإعلان بمنزلة تبليغ شخصي وإنذار نهائي حيث ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم الالتزام.

وفي إعلان آخر منحت المؤسسة مهلة لنهاية شهر حزيران للعام الحالي للمخصصين بمساكن جاهزة الذين لم يبرموا عقود مساكنهم التي خصصوا بها لاستكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لإبرام عقودهم واستلام مساكنهم أصولاً.

واوضحت المؤسسة في إعلانها أنها وفي حال عدم الالتزام ستضطر لتطبيق القوانين والأنظمة النافذة وأن هذا الإعلان يعد بمنزلة تبليغ شخصي وإنذار نهائي لافتة إلى أن الإعلان لا يشمل المواطنين الذين صدرت بحقهم قرارات إلغاء سابقاً وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المساكن الجاهزة للمخصصين بها خلال هذه الفترة بسبب التأخير في إبرام العقود لأي أضرار قد تصيب المساكن.

مدى علوش

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency