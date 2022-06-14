نصوص بأشكال مختلفة ضمن لقاء جمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

تضمن الملتقى الذي اقامته جمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب مشاركات متنوعة لعدد من الشعراء بكتابات مختلفة بين الشطرين والتفعيلة والنثر وذلك في مقر الاتحاد بدمشق.

المعاني الوطنية والاجتماعية كانت صلب نصوص الشاعر زهير حسن حيث اعتمد الشطرين والتفعيلة بعاطفة حافظت على التوازن الموضوعي للنصوص التي امتزجت باستعارات جديدة.

واقتصر الشاعر حسين أبو سعد في نصوصه على شعر الشطرين التي جاءت فيها نزعته الذاتية عفوية معبرة عن انعكاسات الواقع الاجتماعي إضافة إلى انتقائه للروي والقافية بشكل مناسب.

فيما جاءت نصوص الشاعر الدكتور محمد سعيد العتيق بشكل حديث اعتمد فيها على التفعيلة الموسيقية الواحدة والتقاط الهموم الاجتماعية والإنسانية لتأتي عبر الايحاءات والدلالات.

الشاعر جهاد الأحمدية مقرر جمعية الشعر بالاتحاد الذي ادار الندوة عرف بالشعراء المشاركين وقدم لمحات انطباعية عن نصوصهم وقصائدهم.

كما أكد أمين سر الجمعية الشاعر يحيى محي الدين ضرورة مشاركة الشعراء بنصوص انتقائية تعبر عن الواقع وهمومه.

محمد خالد الخضر

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