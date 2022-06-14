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الصين تنتج 30 بالمئة من الناتج الصناعي العالمي

2022-06-14

بكين-سانا

أظهرت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الصين أنتجت خلال العام الماضي 30 بالمئة من حجم الناتج الصناعي العالمي بزيادة بنسبة 22.5 بالمئة عما كانت عليه قبل عشرة أعوام حيث نما قطاع الصناعات التحويلية الصيني ليصبح أكبر وأقوى.

ونقلت وكالة شينخوا عن شين قوه بين نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قوله في مؤتمر صحفي إن القيمة المضافة للناتج الصناعي الصيني توسعت من 16.98 تريليون يوان في عام 2012 إلى 31.4 تريليون يوان في عام 2021.

وأشار شين إلى أنه بالرغم من أن النزاعات الجيوسياسية وعودة ظهور حالات إصابة بكوفيد19 أنتجت ضغوطا نزولية على الاقتصاد الصناعي إلا أن تأثير ذلك سيكون مؤقتاً لأن أسس نظام التصنيع الصيني الكامل والمرن لم تتغير.

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