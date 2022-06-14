مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
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لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يفخخون المصانع ويحتجزون المدنيين في أقبيتها محكمة في دونيتسك تقضي بإعدام …
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|مراسل سانا: انطلاق أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق
الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يفخخون المصانع ويحتجزون المدنيين في أقبيتها محكمة في دونيتسك تقضي بإعدام …