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عــاجــل مراسل سانا: انطلاق أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق

مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

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