بوشكوف: واشنطن لم تعد قادرة على تحمل نتائج العقوبات ضد موسكو

موسكو-سانا

أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن الغرب يخشى الاعتراف بأن محاولة عزل روسيا بالعقوبات تضر باقتصاده بشكل أكبر.

وكتب بوشكوف على حسابه في موقع تلغرام إن محاولة عزل أنفسهم عن روسيا مكلفة بالنسبة للغرب لقد فهموا ذلك بالفعل لكنهم يخشون الاعتراف بذلك ويتم استخدام أساليب مختلفة من قبلهم للالتفاف على هذه العقوبات.

ولفت في هذا السياق إلى الوضع المحيط بالأسمدة الروسية حيث تشجع الحكومة الأمريكية سراً عمليات الشراء الرمادية التي تقوم بها الشركات الأمريكية مشيراً إلى أن هذه الحالة مؤشر على أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تحمل القيود التي فرضتها بنفسها على روسيا ولا يمكنها إيجاد مخرج من عواقب الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بموسكو.

وكان الغرب صعد من عقوباته على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس حيث أعلنت بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية وغادرت العديد من الشركات التجارية البلاد كما وافق الاتحاد الأوروبي على ست حزم من العقوبات تشمل بشكل خاص التطبيق التدريجي لحظر على واردات الفحم والنفط الروسي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency