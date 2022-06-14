إصابة 130 شخصاً جراء تسرب غازي في مصنع جنوب إيران

طهران-سانا

أعلن مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية لشؤءون العلاج في محافظة فارس مهرداد شريفي إصابة 130 شخصاً في حادث تسرب غاز الأمونياك من مصنع لإنتاج كاربونات الصوديوم في مدينة فيروز آباد بالمحافظة الواقعة جنوب إيران.

وقال مهرداد شريفي في تصريح اليوم إن الحادث الذي وقع أمس أسفر حتى الآن عن إصابة 130 شخصاً تم نقلهم إلى مستشفى القائم وهم في حالة صحية مستقرة مشيراً إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جراء الحادث.

بدوره قال مدير عام إدارة الأزمة في محافظة فارس خليل عبداللهي إن”فرق الإغاثة والإنقاذ تدخلت سريعاً وعملت على وقف تسرب الغاز والمبادرة لنقل الجرحى إلى المراكز الطبية القريبة “لافتاً إلى أن أغلبية الإصابات كانت ناجمة عن استنشاق غاز النيتروجين ولا خطورة في ذلك وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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