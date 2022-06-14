حكومة توغو تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الهجمات الإرهابية

لومي-سانا

أعلنت حكومة توغو حالة الطوارئ الأمنية في سافانا المنطقة الواقعة في أقصى شمال البلاد والتي شهدت هجومين إرهابيين غير مسبوقين في هذا البلد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحكومة قولها في بيان إن “مجلس الوزراء درس وأقر مشروع مرسوم يقضي بإعلان حالة الطوارئ الأمنية في منطقة سافانا”.

من جهته أوضح وزير الإعلام آكودا آيوادان خلال مؤتمر صحفي أن حالة الطوارئ الأمنية “إجراء استثنائي استدعته حالة محددة… منطقة سافانا تتعرض لهجمات إرهابية والدولة بحاجة لأن تتحرك بسرعة وفاعلية”مشيراً إلى أن حالة الطوارئ هذه ستفرض وفقاً للدستور مدة ثلاثة أشهر يمكن تمديدها بموافقة من الجمعية الوطنية.

وكان هجوم إرهابي في أيار الماضي أدى إلى مقتل ثمانية جنود وإصابة 13 آخرين بجروح في شمال توغو وأعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي مسؤوليتها عنه.

كما هاجم مسلحون في تشرين الثاني الماضي قوات الأمن في قرية سانلاوغا في أقصى شمال البلاد.

وتشهد مالي وبوركينا فاسو والنيجر هجمات إرهابية متواصلة بينما تخشى دول مجاورة مثل غانا وتوغو وساحل العاج تمدد هذه الهجمات إلى حدودها.

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