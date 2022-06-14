تنظيم 15 ضبطاً تموينياً في درعا

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال اليومين الماضيين 15 ضبطاً تموينياً بحق مخابز وفعاليات تجارية مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت أصحاب مخابز خاصة بمدينة الصنمين الشمالي والجنوبي والبعث لأسباب تتعلق بمخالفة التعليمات الإدارية بعدم التقيد بمواعيد العمل.

وأوضح عبد الله أن دوريات حماية المستهلك نظمت خمسة ضبوط تموينية بحق أصحاب سيارات أجرة ضمن مدينة درعا بمخالفات تقاضي زيادة في أجور نقل الركاب وعدم الإعلان عن بدل أجور النقل وخمسة ضبوط أخرى بحق أصحاب فعاليات تجارية مختلفة مواد غذائية وعصرونية ومفروشات وكهربائيات في مدن وبلدات درعا وازرع وجباب ومجيدل بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية إضافة إلى ضبطين بحق صاحبي مكتبتين في البانوراما بمدينة درعا بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات التصوير الفوتوكوبي.

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