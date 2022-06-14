كرواتيا تفوز على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

باريس-سانا

فاز منتخب كرواتيا على مضيفه الفرنسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف منتخب كرواتيا الوحيد اللاعب لوكا مودريتش من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية في حين فشل منتخب فرنسا في تحقيق الفوز للجولة الرابعة على التوالي ليتجمد رصيده عند نقطتين فقط في ذيل المجموعة الأولى.

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