موسكو تستنكر الصمت الغربي إزاء استهداف كييف مستشفى في دونيتسك

موسكو-سانا

انتقد دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة صمت وسائل الإعلام الغربية إزاء قصف نظام كييف مستشفى فيشنفسكي للولادة في جمهورية دونيتسك.

وأعرب بوليانسكي في تغريدة عبر تويتر عن استيائه من عدم رد فعل وسائل الإعلام الغربية على القصف الأوكراني للمستشفى متسائلاً “أين رد فعل وسائل الإعلام الغربية وأين كل هؤلاء الذين صرخوا على بي بي سي ورويترز وفرانس برس وغيرهم حول الهجوم على مستشفى الولادة في ماريوبول الذي استخدمه النازيون الأوكرانيون موقعاً لإطلاق النار” مضيفاً: أوكرانيا تضرب المدنيين عمداً فهل نسمع كلمة إدانة.

واندلع في وقت سابق اليوم حريق في مستشفى التوليد بعد سقوط قذيفة أطلقتها قوات كييف أثناء استهدافها العنيف لجمهورية دونيتسك الشعبية ما أدى إلى تحطم نوافذ المبنى وتضرر السقف بشكل جزئي وبفضل الإجراءات السريعة للعاملين في المستشفى تم تجنب وقوع ضحايا.

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