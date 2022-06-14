حمام خيري يطرب جمهوره في وصلة غنائية من القدود الحلبية بدار الأسد

دمشق-سانا

بصوت عذب يتسلل إلى شغاف القلوب تميز بالقوة والأسلوب المتفرد في غناء القدود الحلبية والأدوار والموشحات أطل الفنان حمام خيري على جمهور دار الأسد للثقافة والفنون من خلال أمسية غنائية حل فيها ضيفا على الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العريية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله.

الأمسية التي احتضنها مسرح الأوبرا أبحر فيها الجمهور إلى عوالم الموسيقا الحلبية من خلال وصلة غنائية متنوعة حيث بدأت الفرقة برنامجها بعزف سماعي آفاق من ألحان عدنان أيلوش.

وأكمل خيري الحفل مع الفرقة بتقديمه العديد من أغاني القدود الحلبية والموشحات منها ياغزال الرمل وعذبوني وهانت عليك مشاعري والعزوبية وتفتا هندي ليختتم الأمسية بوصلة صبا لا تضمنت أغنيات يا عيني يالله ودلوني دلوني وهالله هالله ياجملو ويا مسعدك صبحية وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الحضور.

يذكر أن الفنان حمام خيري نشأ في بيئة حاضنة للفن الأصيل وللطرب الراقي وحفظ القدود والمواويل والأدوار الصعبة والموشحات وتتلمذ على يد فنانين كبار وتشبع من ذاك الإرث الموسيقي العظيم ليطوره مع الحفاظ على جوهره وقيمته الفنية.

رشا ابراهيم