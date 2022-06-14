توجيه الجهود لدعم الزراعة.. اتحاد غرف التجارة: مستعدون لتشغيل معامل وشركات الصناعة المتوقفة

دمشق-سانا

تركز لقاء وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع اتحاد غرف التجارة السورية مساء اليوم حول توحيد الجهود والتعاون بين وزارة الصناعة والاتحاد لتأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول المناسبة للعمل التجاري بما يعزز الاقتصاد الوطني.

وزير الصناعة أكد أن أولويات عمل الوزارة تتركز على دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص بما يؤمن احتياجات الأسواق المحلية ويطور الصناعات التصديرية لما في ذلك من أهمية في تحسين واقع أسعار الأسواق وتوفير القطع الأجنبي مشيراً إلى أن العمل في الوقت الراهن يركز على توحيد وجهات النظر بين جميع القطاعات الاقتصادية الصناعة والتجارة والزراعة والذي يساعد الحكومة في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الجميع.

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أكد ضرورة التوجه بشكل جماعي لكل القوى الاقتصادية السورية لدعم وتنشيط الزراعة لأنها المورد الوحيد الحالي في ظل الحرب الاقتصادية التي نمر بها.

من جهته أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية وسيم القطان أن اتحاد غرف التجارة السورية مع العمل الوطني الجماعي والاتحادات هي رديف للحكومة ويجب وضع أدوارها في مسارها الصحيح في سبيل العمل المشترك للنهوض بالاقتصاد السوري.

وأشار القطان إلى استعداد اتحاد غرف التجارة السورية للدخول في مجال تشغيل المعامل والشركات المتوقفة في وزارة الصناعة والتي طرحت للتشاركية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على موافاة وزارة الصناعة برؤية من قبل اتحاد غرف التجارة للدعم المتبادل بين قطاعي الصناعة والتجارة ومتابعة اللقاءات المشتركة بشكل دوري لوضع الرؤية المشتركة موضع التنفيذ بخطوات متتابعة.

أحمد سليمان

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