روسيا: الغرب يسعى للحفاظ على نفوذه في إفريقيا

موسكو-سانا

أكدت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا أن الدول الغربية تسعى إلى الحفاظ على مناطق نفوذها في إفريقيا بدلا من حل مشكلات المنطقة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن يفستيغنييفا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في مالي “هناك أحد ما يحارب الإرهاب بشكل صحيح بمساعدة من يسمون بالشركاء الديمقراطيين ومن ناحية أخرى يقولون إن أحدا ما يحارب الإرهاب بقسوة مفرطة بل ويتعاون مع روسيا” موضحا أن هناك إجابة واحدة فقط وهي ان الغرب يحافظ على مناطق نفوذه بدلا من مساعدة الأفارقة في حل مشكلاتهم.

وأضافت يفستيغنييفا: نأسف أنه من أجل الضغط على مالي يستخدم اللاعبون الخارجيون قنوات تأثير في منظمات متعددة الأطراف بما في ذلك مجموعة دول الساحل الخمس.

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