صربيا: لن نقف ضد روسيا

بلغراد-سانا

أكد وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش اليوم أن بلاده لن تتخذ إجراءات ضد روسيا التي تدعمها وتحميها في مجلس الأمن.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سيلاكوفيتش قوله في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ “لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تقف صربيا ضد من يحترم وحدة أراضيها ويحمي سيادتها في الأمم المتحدة من الهجمات”.

وأوضح أنه “منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية اتخذت صربيا موقفا واضحا وأعلنت أنها ملتزمة بشدة بمراعاة المبدأ الأساسي للقانون والعلاقات الدولية أي احترام وحدة أراضي وسيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعترف بها دوليا”.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أكد في تصريحات سابقة أن صربيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا لكنها لن ترضخ لفرض عقوبات على روسيا كما أعلن الرئيس أن بلغراد ستعلق التدريبات لقوات الجيش والشرطة مع جميع الشركاء الأجانب وحصر تقديم المساعدات للجانب الأوكراني بالمساعدات الإنسانية.

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