اليونان تسرع أعمال حفر الخنادق على حدودها

أثينا-سانا

سرعت السلطات اليونانية وتيرة أعمال حفر الخنادق على الحدود مع تركيا بهدف عرقلة عبور الدبابات وأي هجوم تركي محتمل على أراضيها.

وذكر موقع ايفروس نيوز الإخباري اليوناني أن هذه الخنادق ستلعب دوراً مهماً في عرقلة أي هجوم تركي محتمل على الأراضي اليونانية مضيفاً: إن أعمال حفر الخنادق على الحدود مع تركيا ستكتمل خلال أشهر قليلة.

وعرض الموقع مشاهد تظهر تسريع السلطات اليونانية لأعمال حفر الخنادق بعد تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا خلال الآونة الأخيرة مشيراً إلى أن خطة حفر الخنادق الرامية لعرقلة عبور الدبابات تعود لعام 2010.

ووفقاً لايفروس نيوز من المتوقع أن يبلغ طول الخندق الذي تقوم بحفره عناصر القوات المسلحة اليونانية 135 كيلومتراً وبعرض 32 متراً وعمق 7 أمتار.

ونشرت وزارة الخارجية اليونانية خرائط تاريخية تعود إلى عام 1923 قائلة: إنها تصور بطريقة واضحة لا تقبل الجدل والأفعال والادعاءات التركية غير الشرعية والأحادية وتوثق مدى التعديلات التركية من أجل قلب الوضع الراهن وانتهاك القانون الدولي وتهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

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