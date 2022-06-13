الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر في بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الشمالية والساحلية والغربية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..