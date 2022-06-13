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حجازي يؤكد وقوف حزب البعث في لبنان إلى جانب المقاومة

2022-06-13

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي يوسف حجازي وقوف الحزب إلى جانب المقاومة اللبنانية في كل ما تتخذه من قرارات ولا سيما ما يتعلق بملفي النفط والغاز.

وخلال لقائه اليوم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال حجازي: إن لبنان الذي حرر أرضه بالقوة وانتصر على عدوان تموز لا يمكن أن يرضخ للتهديدات الإسرائيلية مشيراً إلى أنه من غير المسموح التفاوض إلا من موقع القوة.

كما دعا حجازي إلى ضرورة الإسراع في عملية تشكيل حكومة لبنانية تواجه الاستحقاقات المعيشية والاقتصادية.

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