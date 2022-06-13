مناقشة انضمام أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا للاتحاد الأوروبي

بروكسل-سانا

ناقشت هيئة المفوضين في المفوضية الأوروبية لأول مرة اليوم مسألة وضع أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا كمرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مفوض الميزانية الأوروبي يوهانس هان قوله خلال ندوة اليوم: “أجرينا في اجتماع هيئة المفوضين الذي انعقد اليوم أول نقاش حول الوضع المحتمل كدول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا”.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية رأيها حول مدى التزام الدول الثلاث بمعايير الانضمام يوم الجمعة المقبل.

ومن المرجح أن يحول الملف إلى القمة الأوروبية المقررة يومي الـ 23 والـ 24 من حزيران الجاري لعرضه على رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في التكتل الموحد.

وكانت سلطات كييف ألحت في وقت سابق على الاتحاد الأوروبي لقبول انضمامها بشكل استثنائي إلى التكتل ووقعت الرئاسة الاوكرانية في الـ 28 من شباط الماضي طلباً رسمياً للانضمام على الفور إلى الاتحاد بموجب إجراء خاص فيما حذرت موسكو أكثر من مرة من تلك الخطوة معتبرة أنها لا تنفصل عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي ما يعتبر خطاً أحمر بالنسبة لها ولأمنها الاستراتيجي.

وكانت فرنسا اقترحت انضمام أوكرانيا إلى منظمة سياسية أوروبية موازية بدلاً من الاتحاد الأوروبي لأن عملية الانضمام قد تستغرق 20 عاماً.

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