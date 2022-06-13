الجمعية الفلكية السورية: قمر الفريز العملاق في أول إطلالة له غداً

دمشق-سانا

يستطيع هواة الفضاء والفلك غداً مشاهدة قمر الفريز العملاق “سوبر مون” مع أول إطلالة له في دورته الفصلية بأقرب نقطة له من كوكب الأرض ظاهرياً في فترة حضيضه الأعظمي لهذا العام وذلك وفق الجمعية الفلكية السورية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية نبيل البيش لمراسل سانا أن هواة الفضاء والفلك سيشاهدون قمر الفريز العملاق بكامل بهائه مع أول إطلالة له بهذا الحجم والإشعاع في دورته الفصلية لافتاً إلى أن القمر العملاق ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من كوكب الأرض في مداره الشبه اهليجي منتجاً أكبر حجم مرئي له يمكن رؤيته منها.

وأشار البيش إلى أنه يمكن رؤية قمر الفريز في نصفي كوكب الأرض الشمالي والجنوبي أربعة أيام برفقة البدر العملاق اعتباراً من اليوم لآخر بدر مكتمل في فصل الربيع وقبل الإنقلاب الصيفي في الـ21 من حزيران بثمانية أيام في نصف الكرة الشمالي.

وبين البيش أن الأقمار الكاملة يبدو فيها البدر العملاق أكبر بنسبة 14 بالمئة وأكثر سطوعاً بنسبة 30 بالمئة نظراً لاقترابه من كوكبنا بما يزيد على 27 ألف كيلومتر عن متوسط المسافة بينه وبين الأرض مشيراً إلى أن الشهر القادم سيشهد في الـ 13 منه قمراً عملاقاً آخر.

عماد الدغلي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency