طلبة الإعلام المتميزون بجامعة دمشق يواصلون ورشات العمل ضمن مبادرة (دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام) في الإمارات

أبو ظبي-سانا

اطلع الطلبة المتميزون في كلية الإعلام بجامعة دمشق على طبيعة عمل وكالة الأنباء الإماراتية “وام” وأقسامها وذلك على هامش زيارتهم لدولة الإمارات ضمن مبادرة “دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام” التي أطلقتها الإعلامية الدكتورة أمل ملحم.

وشارك الطلبة بورشة عمل في شركة “توفور54” هيئة المنطقة الإعلامية أبو ظبي حيث تحدث العاملون في الشركة عن المواهب والتنمية وقسم المختبر الإبداعي إضافة إلى القضايا الإعلامية المتنوعة.

وأغنى الورشة حديث وأسئلة الطلبة السوريين التي أسهمت بإعطائهم معلومات عن التفاصيل الفنية والتقنية الجديدة.

وخلال ورشات اليوم تحدثت الإعلامية الدكتورة أمل ملحم عن أهمية دعم الشباب الإعلامي من خلال التدريب العملي والمهني.

وخلال زيارتهم لمتحف اللوفر في أبو ظبي ومعرض زمننا في منارة السعديات لاحظوا البعد الثقافي المميز لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت فعاليات المبادرة انطلقت السبت الماضي حيث أقيمت في جمعية الصحفيين الإماراتية بمشاركة مجموعة الطلبة السوريين المتميزين بجامعة دمشق وحضور أعضاء الجمعية ونخبة من الإعلاميين وعدد من طلاب الإعلام الإماراتيين وتضمنت العديد من المحاور منها مستقبل الصحافة الورقية في ظل التمدد الكبير للصحافة الإلكترونية عالمياً.

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