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قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في البيرة

2022-06-13

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم على الفلسطينيين في البيرة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الطويل في البيرة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز.

على صعيد متصل أبعدت قوات الاحتلال فلسطينية عن المسجد الاقصى المبارك لمدة ستة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حى أم الشرايط في مدينة البيرة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح.

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