بنفيكا يعلن انتقال أحد نجومه إلى ليفربول

لشبونة-سانا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم اليوم التوصل إلى اتفاق لانتقال لاعبه داروين نونيز إلى ليفربول الإنكليزي.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن مهاجمه الأوروغوياني 22 عاماً سينتقل إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو إضافة لمتغيرات محتملة تصل حد الـ 25 مليون يورو.

وكان نونيز انضم إلى بنفيكا عام 2020 قادماً من فريق الدرجة الثانية الإسباني ألميريا مقابل نحو 24 مليون يورو وسجل 45 هدفاً خلال 85 مباراة مع الفريق بينما شارك أساسياً في 61 مباراة في كل المسابقات.

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