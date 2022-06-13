نصوص أدبية متنوعة ضمها المهرجان الأدبي لفرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

تنوعت نصوص المهرجان الأدبي الذي نظمه فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب في المحطة الثقافية بمدينة جرمانا بين الشعر والنثر والقصة والتي جاءت بأسلوب التفعيلة والشطرين حملت في معانيها محبة سورية الحضارة والتاريخ.

وألقى الشاعر رياض طبرة نصاً شعرياً بأسلوب الشطرين تحدث فيه عن صفات ومناقب المجاهد سلطان باشا الأطرش وما قدمه من تضحيات في مقاومة الاحتلال مستخدماً البحر البسيط والقافية والروي المناسبين للمعاني والحركة الموسيقية إضافة إلى نصوص شعرية أخرى إنسانية وعاطفية.

كما ألقى الأديب سهيل الديب قصة قصيرة بعنوان “ساعة حب ليس إلا” جاءت بأسلوب المقاطع القصصية المتنوعة والفنية المتماسكة ليعبر فيها عن مضامين اجتماعية وحالات واقعية والحب الذي يؤدي إلى التضحية والاهتمام بعمل المرأة بأسلوب شائق ومعبر ومبتكر.

وفي نصوصها النثرية قدمت الأديبة حياة نصر مقاطع أدبية تنوعت بمضامينها ومعانيها معبرة من خلالها عن مشاعر المرأة في رؤية المجتمع إضافة إلى الحالات الاجتماعية والإنسانية بأسلوب نثري تنوع بين الخاطرة والشعر.

وعبر الشاعر اللبناني محمد البندر عن حبه الكبير لسورية ودمشق وعلاقتها الأزلية بلبنان وذلك بأسلوب الشطرين وبحوره المتنوعة والصور التي جاءت بأسلوب فني وعاطفي.

وقرأت الشاعرة زينة جرادي من لبنان مقاطع شعرية متنوعة مليئة بحب الشام وطرح الرؤى الإنسانية والحلم بجمال قادم أفضل بأسلوب النثر والومضة.

رؤى وانطباعات نقدية قدمها الدكتور الناقد غسان غنيم رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب وصف فيها النصوص المشاركة بالمميزة مستنداً إلى شواهد التقطها خلال القراءة.

محمد خالد الخضر

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