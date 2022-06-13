مقتل 3 أشخاص جراء قصف أوكراني استهدف سوقاً وسط دونيتسك

دونيتسك-سانا

قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وطفل وأصيب أربعة آخرون اليوم جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحم وسط دونيتسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية يان جاجين قوله إن “ضربة أوكرانية استهدفت السوق في دونيتسك ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح” مشيراً إلى احتمال ارتفاع أعداد الضحايا لوجود أشخاص تحت الأنقاض.

بدوره قال المركز المشترك للمراقبة والتنسيق إن القوات الأوكرانية أطلقت في وقت سابق 5 صواريخ غراد على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.

من جانبه أفاد عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين بأن قصف القوات الأوكرانية أدى لإشعال النيران في خط أنابيب غاز كما تضرر أحد المشافي.

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