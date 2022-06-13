الدورة 19 من معرض بيلدكس تنطلق غداً على أرض مدينة المعارض

دمشق-سانا

أحدث معدات البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والطاقة الشمسية وغيرها من التقنيات والتجهيزات تعرضها 265 شركة يوم غد الثلاثاء في المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” بدورته الـ 19 على أرض مدينة المعارض بدمشق.

كما تعرض الشركات المشاركة مجموعة من تقنيات المياه والبيئة والحجر والرخام والدهان ومواد العزل وأنظمة الأمن والسلامة والإضاءة وفق المجموعة العربية للمعارض المنظمة للمعرض.

ولفتت المجموعة في بيان تلقت سانا نسخة منه الى أن هذه الدورة تتميز بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة واستقطاب نخبة من رجال الأعمال ووفود نقابتي المهندسين والمقاولين مشيرة إلى أن إقامة المعرض تشكل تحدياً للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار المفروض على سورية .

وحول فعاليات وبرامج وخدمات المعرض أوضحت المجموعة أنه تم التركيز على مشاركة الخريجين الجدد والمتميزين وأوائل الكليات ذات التخصص المتعلق بالمعرض عبر تخصيص مساحة لعرض مشاريعهم لتعريف زوار المعرض والمهتمين بمجال الاستثمار بها لجهة إمكانية الاستفادة منها وتلبية حاجة قطاع الأعمال والبناء.

ولفتت المجموعة إلى أن المعرض يستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري ويوفر هذا العام خدمات تسجيل بيانات الزوار عبر تطبيق الكتروني خاص والنقل من وإلى المعرض مجاناً عبر باصات تنطلق من البرامكة وساحة باب توما .

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