93 مليار يورو عائدات روسيا من صادرات الطاقة خلال مئة يوم

هلنسكي-سانا

حققت روسيا خلال الأيام المئة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.

وحسب تقرير صادر اليوم عن مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقراً له في فنلندا أوردته وكالة فرانس برس فقد شكل الاتحاد الأوروبي 61 بالمئة من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية أي ما يقارب 57 مليار يورو خلال الأيام المئة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أي بين الـ24 من شباط والـ3 من حزيران.

ووفقاً للتقرير فإن الدول المستوردة الكبرى كانت الصين 12.6 مليار يورو وألمانيا 12.1 ملياراً وإيطاليا 7.6 مليارات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency