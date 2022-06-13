هيئة الأسرى تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم من أن الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد في غاية الخطورة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عنه.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن صحة أبو حميد المحتجز في معتقل الرملة تتدهور بشكل كبير ويمر بمرحلة خطيرة حيث وصل وزنه إلى 52 كيلوغراماً ويعاني من نقص في كريات الدم الحمراء وهزال دائم يحد من قدرته على المشي والتنفس ودائماً يلازمه أنبوب الأوكسجين ما يستدعي تحركاً دولياً جدياً لإلزام الاحتلال بالإفراج عنه ووقف مسلسل تصفيته من خلال تركه فريسة لمرض السرطان.

وتعتقل قوات الاحتلال أبو حميد 49 عاماً منذ عام 2002 .

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