الاتصالات: استثناء المحامين أصحاب الشركات والمكاتب منذ 10 سنوات من الدعم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي بناء على التوجهات الحكومية ومعايير الإدارة الإلكترونية المتكاملة لمنظومة الدعم الحكومي التي تم تنفيذها في وزارة الاتصالات والتقانة يتضمن استثناء المحامين أصحاب شركات ومكاتب المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه لافتة إلى أنه ستتم دراسة اعتراضه من قبل المختصين في نقابة المحامين وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستثناء على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

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