ناسا تفشل في إطلاق قمرين اصطناعيين

واشنطن-سانا

فشلت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في إطلاق قمرين اصطناعيين لدراسة الأعاصير حيث لم يتمكنا من الوصول إلى المدار يوم أمس جراء عطل أصاب بعد وقت قصير على الإقلاع صاروخ (أسترا) الذي كان يتولى نقلهما.

ووفقاً لوكالة فرانس برس أفاد القسم المعني بالإقلاعات الفضائية التابع لناسا في حسابه الرسمي عبر تويتر بأنه بعد إطلاق الطبقة الأولى كما كان متوقعاً توقفت الطبقة العلوية من الصاروخ في وقت أبكر من المفترض وفشلت في إيصال القمر تروبيكس كيوبستاتس إلى المدار.

وفي منشور عبر موقعها الإلكتروني قبل إقلاع الصاروخ وصفت ناسا القمر الإصطناعي تروبيكس كيوبستاتس بأنه مجموعة من ستة أقمار اصطناعية حجمها مماثل لعلبة أحذية تهدف إلى دراسة تكون الأعاصير المدارية وتطورها من خلال إجراء عمليات رصد يتخطى عددها في كثير من الأحيان تلك التي تقوم بها الأقمار التي تراقب الطقس.

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