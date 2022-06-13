الشرطة أولاً ببطولة الجمهورية لبناء الأجسام لفئة الكلاسيك

اللاذقية-سانا

بمشاركة 60 لاعباً مثلوا معظم المحافظات إضافة إلى هيئة الشرطة اختتمت بطولة الجمهورية لبناء الأجسام لفئة الكلاسيك للرجال التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وحل منتخب الشرطة المركزي أولاً بالترتيب العام بمجموع 72 نقطة تلاه منتخب اللاذقية بـ56 نقطة وجاء منتخب ريف دمشق ثالثاً بـ49 نقطة ومنتخب دمشق رابعاً بـ46 نقطة ومنتخب القنيطرة خامساً بـ33 نقطة.

وفاز بمنافسات الفردي بفئات الأطوال 168 و171 و175 و180 و188 وفوق 188 سم على التوالي اللاعبون طلال نضال أبو عاصي من حلب وريمون جورج تركماني من ريف دمشق وعبد الوهاب صبحي بودقة من هيئة الشرطة والحسين محمد زيود من اللاذقية ومحمد غسان محمد مهدي من هيئة الشرطة ولؤي أسامة آباد من دمشق.

ولفت رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية منار هيكل في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة كانت ناجحة تنظيمياً وفنياً وشهدت مستويات تنافسية عالية بين اللاعبين مبيناً أن رياضة بناء الأجسام تعتمد على الكتلة العضلية دون التقيد بالطول بينما بطولة الكلاسيك تعتمد على التناسق العضلي بين الطول والوزن وقد أطلقها الاتحاد الدولي للحد من ظاهرة المنشطات والابتعاد عنها.

وأشار عدد من اللاعبين إلى أن فترة التحضير للبطولة كانت مكثفة جداً مؤكدين إصرارهم على متابعة تدريباتهم ليمثلوا سورية في البطولات العربية والعالمية القادمة.

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