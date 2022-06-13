وزير الدفاع الصيني يؤكد أن بلاده لن تتوانى عن مواجهة أي عمل استفزازي

بكين-سانا

أكدت الصين اليوم أنها لن تتوانى عن مواجهة أي عمل استفزازي ضدها مشيرة إلى أن جيشها يعد قوة للسلام دائماً لكنه في الوقت نفسه إذا تمت مهاجمته فسيهاجم ويدافع عن بلاده.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الدفاع الصيني وي فنغي قوله اليوم: إن الصين لا تتبع سياسة التنمر على الآخرين ولكنها لن تسمح للأخرين بالتنمر عليها ولن تهاجم ما لم تتم مهاجمتها وستنفذ هجوماً مضاداً بكل تأكيد إذا تمت مهاجمتها.

وأضاف أن الجيش الصيني قوة للسلام دائماً وسيظل حازماً في حماية سيادة وأمن الصين ومصالحها التنموية مشيراً غلى أن العالم اليوم دخل فترة جديدة من التقلب والتحول وأن الحكومة الصينية والجيش الصيني سيضيفان المزيد من الزخم الإيجابي لهذا العالم المتغير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency