مقتل ثمانية أشخاص جراء هجوم إرهابي جنوب شرق مالي

باماكو-سانا

قتل ثمانية أشخاص جراء هجوم إرهابي استهدف نقطة جمركية في منطقة كوتيالا جنوب شرق مالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري مالي قوله في تصريح اليوم: إن هجوماً شنه إرهابيون على نقطة جمركية في منطقة كوتيالا قرب الحدود مع بوركينا فاسو تسبب بمقتل عنصرين من الجمارك وستة مدنيين وإصابة أربعة آخرين بجروح مشيراً إلى أن الإرهابيين أخذوا أثناء انسحابهم سيارة جمركية كان بداخلها عنصر جمارك وستة أسلحة رشاشة.

وأضاف المصدر إن الإرهابيين كانوا على متن دراجات نارية وشاحنة خفيفة أثناء تنفيد هجومهم على نقطة الجمارك في كوتيالا.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة و(داعش) الإرهابيين تنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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