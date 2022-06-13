وقفة تضامنية في الخليل دعماً للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شارك المئات من أهالي بلدة إذنا غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية مساء اليوم في وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام لليوم 102 على التوالي رغم وضعه الصحي الخطير.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة رفعوا العلم الفلسطيني وصورا للأسير عواودة ولافتات منددة بممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى داعين المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عنه فوراً وعن كل الأسرى في المعتقلات.

ويواصل الأسير عواودة 40 عاماً من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 102 بينما يواصل الأسير ريان 27 عاماً من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة إضرابه لليوم الـ 66.

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