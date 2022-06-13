مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأميركية

واشنطن-سانا

قتل شخصان وأصيب أربعة اخرون اليوم جراء إطلاق نار في ملهى ليلي جنوب شرق مدينة شيكاغو الأميركية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة المحلية قولها: “إن حادث إطلاق النار وقع في ملهى ليلي جنوب شرق شيكاغو ما أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 34 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 26 عاماً وأصيب أربعة أشخاص آخرون تم نقلهم إلى المشفى بينهم شخص في حالة حرجة”.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار في وقت سابق اليوم بولاية كنتاكي الأمريكية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency