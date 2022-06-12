إخماد حريق في بستان أشجار مثمرة على مدخل حمص الغربي

حمص-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء حمص مساء اليوم حريقاً اندلع في بستان أشجار مثمرة على مدخل مدينة حمص الغربي.

وذكر مدير الدفاع المدني في حمص العميد غياث عاقل في تصريح لمراسل سانا إن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بأشجار زيتون وجوز في إحدى المزارع قرب دوار النسر بمدخل المدينة الغربي وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا مع عناصر فوج الإطفاء على تطويق الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة بسبب الرياح وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده.

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