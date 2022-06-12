مزارعو الأشجار المثمرة في منطقة الديماس يستعدون لقطاف محاصيلهم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حفل استقبال في السفارة الفلبينية بدمشق بمناسبة الذكرى الـ124 لاستقلال الفلبين
2022-06-12
مستقبل الصحافة الورقية في ورشة عمل لمبادرة (دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام)
2022-06-12
بمشاركة سورية.. معرض الجزائر الدولي الـ 53 يبدأ فعالياته غداً
2022-06-12
البطريرك كيريل: علاقات متميزة تربطنا مع سورية
2022-06-12
اتحاد النقل الجوي في لبنان: الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي جريمة حرب
2022-06-12
الخارجية اللبنانية: العدوان الإسرائيلي على سورية عمل إرهابي
2022-06-12
الشيخ عنتير يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
2022-06-12
محليات
إخماد حريق في بستان أشجار مثمرة على مدخل حمص الغربي
2022-06-12
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-06-12
الجالية الروسية في حلب تحتفل بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية
2022-06-12
منطقة الجزيرة تتعرض لرياح محملة بالغبار تسببت بانخفاض الرؤية- فيديو
2022-06-12
المهندس عرنوس في مطار دمشق الدولي: ترميم الأضرار وإعادته للعمل في أقرب وقت
2022-06-12
خلال المؤتمر العام الأول لاتحاد الصحفيين.. الوزير الحلاق: العمل جار على تحديث القوانين الإعلامية
2022-06-12
مواطنون من حلب: النظام التركي عدو وتهديداته بعملية عسكرية استمرار لدعمه القديم للإرهابيين- فيديو
2022-06-12
رياضة
ثلاثي إيطاليا يغيب عن مباراة ألمانيا
2022-06-12
بايرن ميونخ يوافق على الشروط المالية لضم ماني من ليفربول
2022-06-12
الإيطالي بريتيني يتوج بلقب بطولة شتوتغارت للتنس
2022-06-12
ألكسندروفا تحرز لقب بطولة ليبيما ودانييل ميدفيديف يخسر بشكل مفاجئ
2022-06-12
فيردر بريمن يمدد عقد الصربي فيليكوفيتش
2022-06-11
معسكر مغلق لمنتخب سورية لكرة الطاولة استعداداً للتصفيات الآسيوية
2022-06-11
ريال مدريد يعلن تعاقده مع تشواميني
2022-06-11
اقتصاد
منظمة التجارة العالمية: إبرام اتفاقات تجارية دولية يزداد صعوبة
2022-06-12
الإندبندنت: توقعات برفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
2022-06-12
افتتاح وحدة إنتاجية جديدة لشركة وسيم للألبسة بريف جبلة تؤمن 60 فرصة عمل
2022-06-12
صحيفة ذا هيل: ارتفاع أسعار الوقود تحد سياسي كبير لإدارة بايدن
2022-06-12
المصالح العقارية تستوفي أكثر من 34 مليار ليرة بعد تطبيق القانون 17
2022-06-12
مزارعو الأشجار المثمرة في منطقة الديماس يستعدون لقطاف محاصيلهم
2022-06-12
بمشاركة سورية.. معرض الجزائر الدولي الـ 53 يبدأ فعالياته غداً
2022-06-12
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الشريط الأخباري
المهندس عرنوس في مطار دمشق الدولي: ترميم الأضرار وإعادته للعمل في أقرب وقت
مواطنون من حلب: النظام التركي عدو وتهديداته بعملية عسكرية استمرار لدعمه القديم للإرهابيين- فيديو
الخطوط الجوية السورية توضح إجراءات معالجة التذاكر المحجوزة خلال فترة تعليق الرحلات
أكثر من 23 ألف متقدم لامتحانات الفئة الثانية (معاهد) لمسابقة التوظيف المركزية- فيديو
الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات و8 مسيرات أوكرانية وتدمير أسلحة أمريكية وأوروبية
الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على قريتين شمال الرقة
محافظة دمشق: تزويد جميع وسائط النقل بمخصصاتها من المازوت منذ مساء أمس
لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
الدفاع الروسية: إرهابيو (جبهة النصرة) ينفذون 9 اعتداءات في منطقة خفض التصعيد
ارتفاع عدد شهداء انفجار لغم في درعا إلى 11 ووحدات الهندسة تفكك ألغاماً أخرى في المكان
مزارعو الأشجار المثمرة في منطقة الديماس يستعدون لقطاف محاصيلهم
2022-06-12
تصوير: وسيم خير بك
مزارعو الأشجار المثمرة في منطقة الديماس
2022-06-12
malek
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إخماد حريق في بستان أشجار مثمرة على مدخل حمص الغربي
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حفل استقبال في السفارة الفلبينية بدمشق بمناسبة الذكرى الـ124 لاستقلال الفلبين
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