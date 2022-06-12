منظمة التجارة العالمية: إبرام اتفاقات تجارية دولية يزداد صعوبة

جنيف-سانا

حذرت منظمة التجارة العالمية من صعوبة إبرام اتفاقات تجارية دولية جديدة نظراً لتداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وأزمات الغذاء والطاقة الكبرى.

ونقلت وكالة رويترز عن المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو ايويلا قولها في مؤتمر صحفي إن العالم تغير منذ آخر مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية قبل نحو خمس سنوات مبينة أن إبرام اتفاق تجاري بات أكثر تعقيداً وصعوبة وأن الطريق سيكون وعراً.

ودعت ايويلا وزراء التجارة إلى أن يظهروا للعالم أن منظمة التجارة العالمية يمكنها اتخاذ الإجراء المناسب وإنجاز اتفاقات تتعلق بموضوعات مثل توفير لقاحات فيروس كورونا والأمن الغذائي وتحديد مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية مشيرة إلى أن الحلول الوسط ليست مثالية على الإطلاق.

وتتخذ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وعددها 164 دولة القرارات بالإجماع ما يعني أن دولة واحدة يمكنها عرقلة التقدم وغالباً ما تجري المفاوضات على مدى سنوات.

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